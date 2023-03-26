26 Mart 2023, Pazar
Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı! Hatay paylaşımları gönülleri fethetti
Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası ilk gündem beri çalışmalara devam eden Esra Erol, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi. Yaraları sarmak için elinden geleni yapan başarılı sunucu izleyicilerin desteğiyle hazırladığı yardım tırını bölgeye götürdü. Depremzedeler ile bir araya gelen Esra Erol Özbir, son paylaşımıyla gönülleri fethetti.
Giriş Tarihi: 26.03.2023 13:33
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