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Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı! Hatay paylaşımları gönülleri fethetti

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası ilk gündem beri çalışmalara devam eden Esra Erol, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi. Yaraları sarmak için elinden geleni yapan başarılı sunucu izleyicilerin desteğiyle hazırladığı yardım tırını bölgeye götürdü. Depremzedeler ile bir araya gelen Esra Erol Özbir, son paylaşımıyla gönülleri fethetti.

Giriş Tarihi: 26.03.2023 13:33
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Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı! Hatay paylaşımları gönülleri fethetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerinde ardından deprem bölgelerine yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Sunucu Esra Erol Özbir, deprem bölgelerinden biri olan Hatay'a gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı! Hatay paylaşımları gönülleri fethetti

Depremzedeler ile bir araya gelen Esra Erol Özbir, son paylaşımıyla herkesi mest etti.

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Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı! Hatay paylaşımları gönülleri fethetti

Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde yaşadıklarını dile getirdi.

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Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı! Hatay paylaşımları gönülleri fethetti

"HAYAT DOLU PEMBELİ KADINIM"

Ünlü sunucu 93 yaşındaki depremzede bir kadın ile çekilmiş fotoğrafına, "Acıların gözlerden okunduğu bir kelime ile süzülen yaşların arasında bu sıcak anları kahkahaları da yaşadık. Yaşının 93 olduğunun istemiyormuş. Soranlara "Yaşımın 75 olduğunu söyle" diye tembihledi. "Hayat dolu pembeli kadınım" notunu düştü.

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Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı! Hatay paylaşımları gönülleri fethetti

Ünlü sunucunun bu paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.