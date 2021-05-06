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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Gelen iki telefon stüdyoyu ağlattı: 6 sene kan kustum

Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Gelen iki telefon stüdyoyu ağlattı: 6 sene kan kustum

Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan gelişmeler izleyicileri şoke etti. Esra Erol'da programına katılan Orhan Küçükşahinoğlu ve Zehra Çaylak adlı iki komşu ihanete uğradıklarını açıkladılar. 4 çocuk babası Orhan Küçükşahin, karısı Sibel'in Zehra Çaylak'ın sevgilisi Ümit Paslı'ya kaçtığını söyleyince stüdyo buz kesti. İzleyicilere 'pes' dedirten olayda Orhan Küçükşahinoğlu, karısı hamileyken de başka komşusuyla ilişki yaşadığını iddia etti. İşte Esra Erol'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 12:12
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Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Gelen iki telefon stüdyoyu ağlattı: 6 sene kan kustum

Dün Esra Erol'da yine herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 4 çocuk babası Orhan Küçükşahinoğlu, karısı Sibel Küçükşahinoğlu'nun komşuları Zehra Çaylak'ın sevgilisi Ümit'e kaçtığını söyledi.

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Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Gelen iki telefon stüdyoyu ağlattı: 6 sene kan kustum

Orhan, eşi Sibel'in daha önce de 3 kere evden kaçtığını hamileyken başka komşusuna göz diktiğini söyleyince herkesi şoke etti. Yaşanan olayın ardından dün karı koca canlı yayında yüzleşti.

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Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Gelen iki telefon stüdyoyu ağlattı: 6 sene kan kustum

Sibel Küçükşahinoğlu, en küçüğü 4, 8, 9 ve 15 yaşlarında olan 4 çocuğunu 10 Nisan günü işe gidiyorum diyerek evde bırakıp ortadan kayboldu. Yayında karısı Sibel olmadığı için 4 çocuğunu da yurda vermeyi düşündüğünü söyleyen Orhan Küçükşahinoğlu, "çocuklarım küçük üzerlerine kapıyı kilitleyip işe gidiyorum.

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Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Gelen iki telefon stüdyoyu ağlattı: 6 sene kan kustum

Evde yangın çıksa kül olurlar" dedi. Orhan, ev sahibinin de karısının son yaptıklarından dolayı kendisini sıkıştırdığını evden çıkarılmak üzere olduğunu da belirtti.

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Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Gelen iki telefon stüdyoyu ağlattı: 6 sene kan kustum

6 SENE KAN KUSTUM
Orhan Küçükşahinoğlu, karısının çocuklarına bakmadığını belirterek, 6 yıl boyunca çocuklarımızla ilgilenmesi, bana kan kusturdu. Çocuklarıma annem baktı" dedi.