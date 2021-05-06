HaberlerGaleriEsra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Gelen iki telefon stüdyoyu ağlattı: 6 sene kan kustum
Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Gelen iki telefon stüdyoyu ağlattı: 6 sene kan kustum
Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan gelişmeler izleyicileri şoke etti. Esra Erol'da programına katılan Orhan Küçükşahinoğlu ve Zehra Çaylak adlı iki komşu ihanete uğradıklarını açıkladılar. 4 çocuk babası Orhan Küçükşahin, karısı Sibel'in Zehra Çaylak'ın sevgilisi Ümit Paslı'ya kaçtığını söyleyince stüdyo buz kesti. İzleyicilere 'pes' dedirten olayda Orhan Küçükşahinoğlu, karısı hamileyken de başka komşusuyla ilişki yaşadığını iddia etti. İşte Esra Erol'da yaşanan son dakika gelişmeleri...