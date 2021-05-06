Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Gelen iki telefon stüdyoyu ağlattı: 6 sene kan kustum

Sibel Küçükşahinoğlu, en küçüğü 4, 8, 9 ve 15 yaşlarında olan 4 çocuğunu 10 Nisan günü işe gidiyorum diyerek evde bırakıp ortadan kayboldu. Yayında karısı Sibel olmadığı için 4 çocuğunu da yurda vermeyi düşündüğünü söyleyen Orhan Küçükşahinoğlu, "çocuklarım küçük üzerlerine kapıyı kilitleyip işe gidiyorum.