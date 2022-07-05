Esra Bilgiç’ten aşk bombası! Ünlü fenomen Reynmen'le sarmaş dolaş yakalandı

Diriliş Ertuğrul dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Esra Bilgiç, ekranın en çok sevilen isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla gündemden düşmeyen Bilgiç, bu kez aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. DJ Mahmut Orhan'ı dinlemeye giden güzel oyuncunun ünlü fenomen Reynmen'le yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...