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Haberler Galeri Esra Bilgiç’ten aşk bombası! Ünlü fenomen Reynmen'le sarmaş dolaş yakalandı

Esra Bilgiç’ten aşk bombası! Ünlü fenomen Reynmen'le sarmaş dolaş yakalandı

Diriliş Ertuğrul dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Esra Bilgiç, ekranın en çok sevilen isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla gündemden düşmeyen Bilgiç, bu kez aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. DJ Mahmut Orhan'ı dinlemeye giden güzel oyuncunun ünlü fenomen Reynmen'le yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.07.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 16:36
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Esra Bilgiç’ten aşk bombası! Ünlü fenomen Reynmen’le sarmaş dolaş yakalandı

Oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Esra Bilgiç aşk bombasıyla gündeme oturdu.

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Esra Bilgiç’ten aşk bombası! Ünlü fenomen Reynmen’le sarmaş dolaş yakalandı

Ünlü oyuncunun sosyal medya fenomeniyle yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

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Esra Bilgiç’ten aşk bombası! Ünlü fenomen Reynmen’le sarmaş dolaş yakalandı

Diriliş Ertuğrul dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Bilgiç, son günlerde yer aldığı reklam filmleriyle de adından söz ettirdi.

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Esra Bilgiç’ten aşk bombası! Ünlü fenomen Reynmen’le sarmaş dolaş yakalandı

Uzun süredir hayatında kimse olmayan güzel oyuncu aşk orucunu bozdu.

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Esra Bilgiç’ten aşk bombası! Ünlü fenomen Reynmen’le sarmaş dolaş yakalandı

Esra Bilgiç'in sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.