05 Temmuz 2022, Salı
Esra Bilgiç’ten aşk bombası! Ünlü fenomen Reynmen'le sarmaş dolaş yakalandı
Diriliş Ertuğrul dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Esra Bilgiç, ekranın en çok sevilen isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla gündemden düşmeyen Bilgiç, bu kez aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. DJ Mahmut Orhan'ı dinlemeye giden güzel oyuncunun ünlü fenomen Reynmen'le yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.07.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 16:36
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