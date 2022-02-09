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Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar...

Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç, ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Bilgiç'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı...

Giriş Tarihi: 09.02.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 16:31
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Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar...

Ekranın en sevilen oyuncularından olan Esra Bilgiç özel hayatıyla merak konusu oldu.

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Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar...

Esra Bilgiç'in eski eşini görenler gözlerine inanamadı. Bakın güzel oyuncunun eski eşi kim çıktı…

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Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar...

BURAK ÖZÇİVİT – CEYLAN ÇAPA

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Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar...

FAHRİYE EVCEN – ÖZCAN DENİZ

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Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar...

BURAK ÇELİK