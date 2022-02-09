Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar...

Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç, ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Bilgiç'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı...