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Esra Bilgiç Venedik pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Türkiye'nin en güzel kadını”

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteriyle yurt dışında geniş hayran kitlesine ulaşan Esra Bilgiç, Venedik Film Festivali'ne katılmak için İtalya'ya gitti. Venedik'te verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Bilgiç'in takipçilerinden "Türkiye'nin en güzel kadını" yorumu geldi. İşte Esra Bilgiç'in Venedik pozları...

Giriş Tarihi: 07.09.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 09:26
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Esra Bilgiç Venedik pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Türkiye’nin en güzel kadını”

Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan Esra Bilgiç, bu yıl 80. kez düzenlenecek olan Venedik Film Festivali için İtalya'ya gitti.

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Esra Bilgiç Venedik pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Türkiye’nin en güzel kadını”

Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bilgiç sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

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Esra Bilgiç Venedik pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Türkiye’nin en güzel kadını”

Instagram hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu Venedik'te verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Esra Bilgiç Venedik pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Türkiye’nin en güzel kadını”

Ünlü oyuncunun bu karelerine takipçilerinden adeta yorum ve beğeni yağdı.

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Esra Bilgiç Venedik pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Türkiye’nin en güzel kadını”

Takipçileri Esra Bilgiç'e 'Türkiye'nin en güzel kadını' yorumunda bulundu.