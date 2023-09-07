Esra Bilgiç Venedik pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Türkiye'nin en güzel kadını”

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteriyle yurt dışında geniş hayran kitlesine ulaşan Esra Bilgiç, Venedik Film Festivali'ne katılmak için İtalya'ya gitti. Venedik'te verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Bilgiç'in takipçilerinden "Türkiye'nin en güzel kadını" yorumu geldi. İşte Esra Bilgiç'in Venedik pozları...