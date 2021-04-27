27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı!

Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında Salı akşamlarının rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekrana damga vurdu. EDHO'da canlandırdığı Hızır karakteriyle milyonları kendisine hayran bırakan Oktay Kaynarca, özel hayatıyla gündeme oturdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Oktay Kaynarca'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 14:13
  • 1
  • 51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca özel hayatıyla gündem oldu. Sevenleri Oktay Kaynarca'nın aslen nereli olduğunu merak etti. İşte ünlülerin memleketleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı!

Ozan Akbaba - Kars

  • 3
  • 51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı!

Yalçın Hafızoğlu - İstanbul

  • 4
  • 51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı!

Akın Akınözü - Ankara

  • 5
  • 51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı!

Demet Akbağ - Denizli