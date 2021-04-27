Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın nereli çıktı!

Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında Salı akşamlarının rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekrana damga vurdu. EDHO'da canlandırdığı Hızır karakteriyle milyonları kendisine hayran bırakan Oktay Kaynarca, özel hayatıyla gündeme oturdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Oktay Kaynarca'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca nereli? İşte ünlülerin memleketleri.