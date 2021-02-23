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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu, paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirdi. Dizinin fenomen oyuncularından biri haline gelen Benderlioğlu, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile evli olan Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi herkesi şaşırttı. Güzel oyuncunun yıllar önce başka bir oyuncu ile evli olduğunu görenler şoke oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

Giriş Tarihi: 23.02.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 14:37
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu hakkındaki gerçekle şaşırttı. Dizide abisini canlandıran Emir Benderlioğlu ile evli olan ve bir çocuğu olan Benderlioğlu'nun yıllar önce kiminle evli olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı