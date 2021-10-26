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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas’ı Ozan Akbaba’nın oğlu olay oldu! Fotoğrafına beğeni yağdı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas’ı Ozan Akbaba’nın oğlu olay oldu! Fotoğrafına beğeni yağdı

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizide canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle fenomen haline gelen Ozan Akbaba gündeme oturdu. Yeni sezon tanıtımında vurulan İlyas'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu olurken Ozan Akbaba izleyiciler tarafından mercek altına alındı. 2017 yılında Buket Arıkan'la nikah masasına oturan Akbaba'nın oğlu Ali ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 17:04
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas’ı Ozan Akbaba’nın oğlu olay oldu! Fotoğrafına beğeni yağdı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ozan Akbaba, dizinin fenomen isimlerinden oldu. Yeni sezon tanıtımında vurulan İlyas'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu olurken oyuncu özel hayatıyla mercek altına alındı. 2017 yılında Buket Arıkan'la nikah masasına oturan Akbaba'nın oğlu Ali ilgi odağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas’ı Ozan Akbaba’nın oğlu olay oldu! Fotoğrafına beğeni yağdı

EMİR - CEREN BENDERLİOĞLU'NUN KIZI NUR

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas’ı Ozan Akbaba’nın oğlu olay oldu! Fotoğrafına beğeni yağdı

İBRAHİM VE MİHRE ÇELİKKOL'UN OĞLU ALi

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas’ı Ozan Akbaba’nın oğlu olay oldu! Fotoğrafına beğeni yağdı
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas’ı Ozan Akbaba’nın oğlu olay oldu! Fotoğrafına beğeni yağdı