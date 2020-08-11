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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, konusuyla geniş hayran kitlesine ulaşırken dizinin oyuncuları da sosyal medyada en çok konuşulan isimleri oldu. EDHO'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba ise en çok merak edilen oyunculardan oldu. Ozan Akbaba'nın özel hayatını mercek altına alanlar eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 17:20
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları sosyal medyaya damga vururken dizide İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba ise en çok merak edilen oyunculardan oldu. Ozan Akbaba'nın özel hayatını mercek altına alanlar eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. İşte Ozan Akbaba başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

YALÇIN HAFIZOĞLU