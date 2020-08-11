Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, konusuyla geniş hayran kitlesine ulaşırken dizinin oyuncuları da sosyal medyada en çok konuşulan isimleri oldu. EDHO'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba ise en çok merak edilen oyunculardan oldu. Ozan Akbaba'nın özel hayatını mercek altına alanlar eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...