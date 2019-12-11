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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

Ozan Akbaba ATV ekranlarında rekor kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas karakterine hayat veriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın özel hayatını mercek altına alanlar eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 16:31
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba sevenlerinin ilgi odağı oldu. Performansı ile dikkat çeken Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi tarafından mercek altına alındı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

EDHO'nun sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın özel hayatını mercek altına alanlar eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

Peki EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı

Ozan Akbaba - Buket Arıkan

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı