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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi herkesi şaşırttı
Ozan Akbaba ATV ekranlarında rekor kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas karakterine hayat veriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın özel hayatını mercek altına alanlar eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
Giriş Tarihi: 11.12.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 16:31
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