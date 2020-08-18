Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! EDHO'nun yıldızı...

ATV izleyicisinin fenomen haline getirdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca özel hayatıyla gündem oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Hızır karakteriyle damga vuran Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşkına çevirdi. EDHO efsanesi Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...