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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! EDHO'nun yıldızı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! EDHO'nun yıldızı...

ATV izleyicisinin fenomen haline getirdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca özel hayatıyla gündem oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Hızır karakteriyle damga vuran Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşkına çevirdi. EDHO efsanesi Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 22:54
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! EDHO'nun yıldızı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır karakteri ile gönüllere taht kuran 53 yaşındaki Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını herkes biliyor. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın evliliğini pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! EDHO'nun yıldızı...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! EDHO'nun yıldızı...

Seda Sayan-Sinan Engin

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! EDHO'nun yıldızı...
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! EDHO'nun yıldızı...

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan