Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle fenomen haline gelen Oktay Kaynarca, magazinin de gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez oyuncularından olan Kaynarca, özel hayatıyla mercek altına alındı. Eski eşi ile olan fotoğrafları sosyal medyada gündem olan Oktay Kaynarca, sevenleri şaşırttı. İşte EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi...