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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle fenomen haline gelen Oktay Kaynarca, magazinin de gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez oyuncularından olan Kaynarca, özel hayatıyla mercek altına alındı. Eski eşi ile olan fotoğrafları sosyal medyada gündem olan Oktay Kaynarca, sevenleri şaşırttı. İşte EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 16:15
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, özel hayatıyla mercek altına alındı. Usta oyuncunu eski eşi sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI