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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca sosyal medyanın da gündemine oturdu. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuğuyla gönülleri fethederken özel hayatı da merak konusu oldu. Oktay Kaynarca hakkında araştırma yapanlar başarılı oyuncunun annesiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Oktay Kaynarca'nın annesi...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 18:46 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 19:04
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı! GALERİ DEVAM EDİYOR

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca başarılı oyunculuğuyla gönülleri fethederken özel hayatı da merak konusu oldu. Oktay Kaynarca hakkında araştırma yapanlar başarılı oyuncunun annesiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Oktay Kaynarca'nın annesi…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Burak Özçivit

Burak Özçivit annesiyle çekilen fotoğrafını Instagram'da yayınladı.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Fotoğrafın altına 'Annemin kalbi' notunu düşen Burak Özçivit'in annesine benzerliği dikkat çekti.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Akın Akınözü

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’nın annesiyle benzerliği görenleri şaşırttı!

Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü