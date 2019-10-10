Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ve Nurgül yeşilçay bir araya geldi: “Yazın evleneceğiz”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ile Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Bebek'te bir otelde buluşup tiyatro projesi için sohbet ettiler. Necati Kocabay ile 2018'de beri aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, "Düğün ne zaman?" sorusuna bakın ne cevap verdi...

