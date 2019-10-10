Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ve Nurgül yeşilçay bir araya geldi: “Yazın evleneceğiz”
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ile Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz akşam Bebek'te bir otelde görüntülendi. Birlikte rol alacakları yeni tiyatro projeleri için buluşan başarılı oyuncular çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yapımcı Necati Kocabay ile 1 yıldır aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, "Düğün ne zaman?" sorusuna bakın ne cevap verdi.
Giriş Tarihi: 10.10.2019 12:42Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 13:14