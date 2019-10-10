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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ve Nurgül yeşilçay bir araya geldi: “Yazın evleneceğiz”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ile Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz akşam Bebek'te bir otelde görüntülendi. Birlikte rol alacakları yeni tiyatro projeleri için buluşan başarılı oyuncular çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yapımcı Necati Kocabay ile 1 yıldır aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, "Düğün ne zaman?" sorusuna bakın ne cevap verdi.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 13:14
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ve Nurgül yeşilçay bir araya geldi: “Yazın evleneceğiz”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ile Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Bebek'te bir otelde buluşup tiyatro projesi için sohbet ettiler. Necati Kocabay ile 2018'de beri aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, "Düğün ne zaman?" sorusuna bakın ne cevap verdi...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ve Nurgül yeşilçay bir araya geldi: “Yazın evleneceğiz”

NURGÜL YEŞİLÇAY VE SEVGİLİSİ NECATİ KOCABAY

Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay'a kendi yazdığı şarkıyla evlilik teklif etmişti. Yeşilçay evlilik sorusuna, "Kış aylarını ve soğuğu hiç sevmiyorum. Yazın evleneceğiz" yanıtını verdi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ve Nurgül yeşilçay bir araya geldi: “Yazın evleneceğiz”

Necati Kocabay ile ikinci evliliğini yapmaya hazırlanan Nurgül Yeşilçay'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Nurgül Yeşilçay ve diğer ünlülerin yaşları…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ve Nurgül yeşilçay bir araya geldi: “Yazın evleneceğiz”

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca ve Nurgül yeşilçay bir araya geldi: “Yazın evleneceğiz”

HADİSE

22 Ekim 1985