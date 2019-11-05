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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca son paylaşımıyla gündem oldu! De ki oldu! Sonra?

Her bölümüyle reytinglerde zirvede olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi tarafından büyük beğeni oldu. Usta oyuncu Oktay Kaynarca performansı dışında özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sevenlerinin ilgi odağı olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 09:20
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca son paylaşımıyla gündem oldu! De ki oldu! Sonra?

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Bir fotoğrafını siyah beyaz paylaşan Oktay Kaynarca, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, bu akşam (salı) bir kez daha sevenlerinin karşısında olacak.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca son paylaşımıyla gündem oldu! De ki oldu! Sonra?

Eşkıya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünü bekleyen sevenleri Oktay Kaynarca'nın fotoğrafına büyük ilgi gösterdi. Beğeni yağmuruna tutulan fotoğraf sonrası Oktay Kaynarca'nın özel hayatı da merak konusu oldu. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca son paylaşımıyla gündem oldu! De ki oldu! Sonra?

Oktay Kaynarca: De ki oldu..! Sonra?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca son paylaşımıyla gündem oldu! De ki oldu! Sonra?

Tüm dikkatleri üzerine çeken Oktay Kaynarca'nın özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. İşte Oktay Kaynarca ve ünlülerin eski eşleri/sevgilileri...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca son paylaşımıyla gündem oldu! De ki oldu! Sonra?

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