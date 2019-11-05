Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca son paylaşımıyla gündem oldu! De ki oldu! Sonra?

Her bölümüyle reytinglerde zirvede olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi tarafından büyük beğeni oldu. Usta oyuncu Oktay Kaynarca performansı dışında özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sevenlerinin ilgi odağı olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 09:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





