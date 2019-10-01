Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca bu kez şaşırttı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam bomba gibi bir bölümle geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141. bölümü heyecanla beklenirken dizinin nefes kesen senaryosu kadar oyuncuları da konuşuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'nın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Oktay Kaynarca hakkında internette araştırma yapan sevenleri boyunu öğrenince şaşırdı. İşte Oktay Kaynarca ve birçok ünlü ismin boyları…