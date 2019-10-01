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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca bu kez şaşırttı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam bomba gibi bir bölümle geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141. bölümü heyecanla beklenirken dizinin nefes kesen senaryosu kadar oyuncuları da konuşuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'nın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Oktay Kaynarca hakkında internette araştırma yapan sevenleri boyunu öğrenince şaşırdı. İşte Oktay Kaynarca ve birçok ünlü ismin boyları…

Giriş Tarihi: 01.10.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 10:44
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca bu kez şaşırttı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümü merakla beklenirken sevenleri Oktay Kaynarca hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Oktay Kaynarca'nın boyu sevenlerinin şaşırttı. İşte Oktay Kaynarca ve birçok ünlü ismin boyları…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca bu kez şaşırttı

SİNEM KOBAL - 171 CM

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca bu kez şaşırttı

İBRAHİM ÇELİKKOL - 1,87 M

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca bu kez şaşırttı

EMRE ALTUĞ - 174 CM

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca bu kez şaşırttı

MİNE TUGAY - 170 CM