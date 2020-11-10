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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reisi Oktay Kaynarca özel hayatıyla gündem oldu. Hızır karakteriyle ekrana damga vuran Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşkına çevirdi. EDHO efsanesi Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 14:24
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken dizide canlandırdığı Hızır karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca gündeme oturdu. 53 yaşındaki Oktay Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını herkes biliyor. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın evliliğini pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

ESRA BİLGİÇ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE