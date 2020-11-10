HaberlerGaleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! Meğer bir zamanlar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti! Meğer bir zamanlar...
ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reisi Oktay Kaynarca özel hayatıyla gündem oldu. Hızır karakteriyle ekrana damga vuran Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşkına çevirdi. EDHO efsanesi Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...
Giriş Tarihi: 10.11.2020 14:22Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 14:24