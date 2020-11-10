Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken dizide canlandırdığı Hızır karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca gündeme oturdu. 53 yaşındaki Oktay Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını herkes biliyor. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın evliliğini pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...