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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı!
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali karakterini canlandıran Yalçın Hafızoğlu, dikkatleri üzerine çekti. özel hayatıyla merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Hafızoğlu, özel hayatıyla merak konusu oldu. Kameralardan uzakta bir hayat yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...
Giriş Tarihi: 12.01.2021 17:04
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Ali karakteriyle ekrana damga vuran Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı. İşte Yalçınoğlu'nun sevgilisi ve ünlülerin eşleri...
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TOLGA MENDİ
TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN
TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN
ÖZGE YAĞIZ