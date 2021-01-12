Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı!

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali karakterini canlandıran Yalçın Hafızoğlu, dikkatleri üzerine çekti. özel hayatıyla merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Hafızoğlu, özel hayatıyla merak konusu oldu. Kameralardan uzakta bir hayat yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...