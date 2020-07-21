Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı!

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5 sezondur izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da fenomen haline geldi. Dizide canlandırdıkları karakterlerle özdeşleşen oyuncuların özel hayatı merak konusu oldu. Onlardan biri de Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisinin kim ortaya çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...