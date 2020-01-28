Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları Hızır Ali rolündeki Yalçın Hafızoğlu'nun özel hayatını mercek altına aldı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adeta bir klasik haline geldi. EDHO'nun yıldızlarının özel hayatları mercek altında. Onlardan biri de Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 13:12Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 13:17