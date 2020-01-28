Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi

Salı akşamlarının izleyicinin vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tüm hızıyla devam ediyor. EDHO oyuncularının özel hayatıda bir o kadar hızla devam ediyor tabi.

Dizi bu kadar popüler olunca haliyle herkes dizinin yıldızlarının özel hayatını merak ediyor. Onlardan biri de dizinin Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu.