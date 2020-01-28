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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları Hızır Ali rolündeki Yalçın Hafızoğlu'nun özel hayatını mercek altına aldı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adeta bir klasik haline geldi. EDHO'nun yıldızlarının özel hayatları mercek altında. Onlardan biri de Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 13:17
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi

Salı akşamlarının izleyicinin vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tüm hızıyla devam ediyor. EDHO oyuncularının özel hayatıda bir o kadar hızla devam ediyor tabi.

Dizi bu kadar popüler olunca haliyle herkes dizinin yıldızlarının özel hayatını merak ediyor. Onlardan biri de dizinin Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi

Yakışıklı oyuncu Yalçın Hafızoğlu dizinin asi karakterlerinden biri. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yalçın Hafızoğlu eğitimini Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgili olan Yalçın Hafızoğlu, profesyonel isimlerden bateri eğitimi aldı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi

Özel hayatında müzik ile ilgilenen Yalçın Hafızoğlu, kişisel hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Peki Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisini tanıyor musunuz?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi

İŞTE YALÇIN HAFIZOĞLU'NUN SEVGİLİSİ

Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut .

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi

Çift karşıklıklı olarak sosyal medya hesaplarından aşklarını paylaşıyorlar.