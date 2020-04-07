07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Adeta bir efsane haline gelen EDHO'nun yıldızlarının özel hayatları da bir o kadar merak ediliyor. Onlardan biri de Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 14:07
  • 1
  • 122
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

Salı akşamlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her hafta büyük bir ilgiyle takip edilirken dizi oyuncularının da özel hayatı mercek altına alındı. Dizide Hızır Ali karakterine hayat veren ve en çok merak edilen oyuncularından olan Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı. İşte Yalçınoğlu'nun sevgilisi

  • 2
  • 122
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

YUNUS EMRE YILDIRIMER

  • 3
  • 122
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

  • 4
  • 122
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

  • 5
  • 122
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

ŞEBNEM BOZOKLU