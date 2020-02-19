Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla'sı Sema Öztürk diziden çıktı! Damla EDHO'dan neden ayrıldı?

Bir Salı akşamına daha damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Damla'sı Sema Öztürk herkesi şoke etti. Reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu kez Sema Öztürk ile sosyal medyayı salladı. Çakırbeyliler ve Bicolar arasındaki kızışan savaçta Alpaslan'ın avukatı Damla öldürüldü. Tuzağa düşürülen Damla'nın öldürülmesi sonucu Sema Öztürk Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı.