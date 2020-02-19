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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla'sı Sema Öztürk diziden çıktı! Damla EDHO'dan neden ayrıldı?

Bir Salı akşamına daha damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Damla'sı Sema Öztürk herkesi şoke etti. Reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu kez Sema Öztürk ile sosyal medyayı salladı. Çakırbeyliler ve Bicolar arasındaki kızışan savaçta Alpaslan'ın avukatı Damla öldürüldü. Tuzağa düşürülen Damla'nın öldürülmesi sonucu Sema Öztürk Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 10:34
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla'sı Sema Öztürk diziden çıktı! Damla EDHO'dan neden ayrıldı?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Sema Öztürk'ün hayat verdiği Damla dizisi olay oldu. Son bölümde yaşananların ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla'sı öldü mü? sorusunun cevabı arandı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla'sı Sema Öztürk diziden çıktı! Damla EDHO'dan neden ayrıldı?

Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geçti. Alparslan'ın avukatı Damla, Altan'ın tuzağına düştü.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla'sı Sema Öztürk diziden çıktı! Damla EDHO'dan neden ayrıldı?

Çakırbeyliler ve Bicolar arasındaki kızışan savaçta Alpaslan'ın avukatı Damla öldürüldü. Tuzağa düşürülen Damla'nın öldürülmesi sonucu Sema Öztürk Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla'sı Sema Öztürk diziden çıktı! Damla EDHO'dan neden ayrıldı?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla'sı Sema Öztürk diziden çıktı! Damla EDHO'dan neden ayrıldı?

Yeşilçam'dan günümüze gelen çocuk oyuncu serüveninde son zamanların dikkat çeken isimlerinden birisi de Beren Gökyıldız oldu. Film ve dizilerdeki performansıyla alkış alan Beren Gökyıldız yaşıyla merak konusu oldu.