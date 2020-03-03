03 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu’nun eşi bakın kim çıktı!

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', her hafta Salı akşamlarına damga vururken oyuncular da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. EDHO'da Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu ise en dikkat çeken oyuncu oldu. Behzat'ı oynarken gösterdiği performansla dikkatleri çeken oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 16:42
  • 1
  • 134
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu’nun eşi bakın kim çıktı!

Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Emir Benderlioğlu gündeme oturdu. Behzat Façalı rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Emir Benderlioğlu'nun eşinin de oyuncu olması ve EDHO'da birlikte rol almaları herkesi şaşkına çevirdi. İşte Emir Benderlioğlu'nun ve diğer ünlü isimlerin eşleri…

  • 2
  • 134
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu’nun eşi bakın kim çıktı!

SABRİ - YAĞMUR SARIOĞLU

  • 3
  • 134
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu’nun eşi bakın kim çıktı!
  • 4
  • 134
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu’nun eşi bakın kim çıktı!
  • 5
  • 134
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu’nun eşi bakın kim çıktı!