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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil herkesi şaşırttı!

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Bahar karakteriyle dahil olan Pelin Akil, gündeme oturdu. Güçlü oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Pelin Akil'in özel hayatı araştırma konusu oldu. Akil hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil'in boyu...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 16:07
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil herkesi şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın altıncı sezonuna Bahar karakteriyle dahil olan Pelin Akil tüm dikkatleri üzerine çekti. Güçlü oyunculuğuyla hayran bırakan Pelin Akil'in özel hayatı araştırma konusu oldu. Akil hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil'in boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil herkesi şaşırttı!

Burak Özçivit – 184 CM

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil herkesi şaşırttı!

Oktay Kaynarca - 176 CM

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil herkesi şaşırttı!

Hande Erçel – 175 CM

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil herkesi şaşırttı!

Ulaş Tuna Astepe – 189 CM