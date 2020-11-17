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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil herkesi şaşırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil herkesi şaşırttı!
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Bahar karakteriyle dahil olan Pelin Akil, gündeme oturdu. Güçlü oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Pelin Akil'in özel hayatı araştırma konusu oldu. Akil hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil'in boyu...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 16:07
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın altıncı sezonuna Bahar karakteriyle dahil olan Pelin Akil tüm dikkatleri üzerine çekti. Güçlü oyunculuğuyla hayran bırakan Pelin Akil'in özel hayatı araştırma konusu oldu. Akil hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil'in boyu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Özçivit – 184 CM
Oktay Kaynarca - 176 CM
Hande Erçel – 175 CM
Ulaş Tuna Astepe – 189 CM