Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil herkesi şaşırttı!

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Bahar karakteriyle dahil olan Pelin Akil, gündeme oturdu. Güçlü oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Pelin Akil'in özel hayatı araştırma konusu oldu. Akil hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil'in boyu...