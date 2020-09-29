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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer nereli? Yunus Emre Yıldırımer şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken dizi oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenomen haline gelen dizide Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Yunus Emre Yıldırımer, hakkında merak ettiklerini araştıran hayranları oyuncunun aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Yunus Emre Yıldırımer'in memleketi...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 16:59
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer nereli? Yunus Emre Yıldırımer şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer, hakkında merak ettiklerini araştıran hayranları oyuncunun aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Yunus Emre Yıldırımer'in memleketi...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer nereli? Yunus Emre Yıldırımer şaşırttı

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer nereli? Yunus Emre Yıldırımer şaşırttı

Kadir Doğulu - Mersin

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer nereli? Yunus Emre Yıldırımer şaşırttı

Barış Arduç – Ankara

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer nereli? Yunus Emre Yıldırımer şaşırttı

Aytaç Şaşmaz – İstanbul