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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ölümcül pazarlık! Hızır Ali’nin hayatı tehlikede

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) merakla beklenen 147. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır Ali'nin elinde olmasının güveniyle Hızır Reis'in karşısına çıkan Altan çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Hızır reis oğlunun canı için Altan'la uzlaşmak zorunda kalırken Tipi'nin çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 11:50
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ölümcül pazarlık! Hızır Ali’nin hayatı tehlikede

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ölümcül pazarlık! Hızır Ali’nin hayatı tehlikede

Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ölümcül pazarlık! Hızır Ali’nin hayatı tehlikede

Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ölümcül pazarlık! Hızır Ali’nin hayatı tehlikede

Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ölümcül pazarlık! Hızır Ali’nin hayatı tehlikede

Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder.