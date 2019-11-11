Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ölümcül pazarlık! Hızır Ali’nin hayatı tehlikede
Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) merakla beklenen 147. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır Ali'nin elinde olmasının güveniyle Hızır Reis'in karşısına çıkan Altan çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Hızır reis oğlunun canı için Altan'la uzlaşmak zorunda kalırken Tipi'nin çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır.
Giriş Tarihi: 11.11.2019 11:46Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 11:50