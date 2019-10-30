Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveye demir attı!

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta da zirveyi kimselere bırakmadı. Salı akşamları zirvenin gediklisi olan EDHO kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde bu hafta; Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşerken Hızır'a dört bir yandan darbe gelir.