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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveye demir attı!

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta da zirveyi kimselere bırakmadı. Salı akşamları zirvenin gediklisi olan EDHO kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde bu hafta; Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşerken Hızır'a dört bir yandan darbe gelir.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:54
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveye demir attı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 8,46 izlenme oranı ve 20,16 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,68 izlenme oranı ve 19,81 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveye demir attı!

Zirvenin gediklisi, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveye demir attı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveye demir attı!

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveye demir attı!

Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.