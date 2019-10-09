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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in özel hayatı oldukça merak ediliyor. EDHO'da canlandırdığı Alparslan karakteriyle gönüllere taht kuran Yunus Emre Yıldırımer bu günlerde eşiyle gündeme oturdu. Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de ünlü bir oyuncu olması herkesi şaşırttı. İşte Yunus Emre Yıldırımer'in merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 09:55
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

YUNUS EMRE YILDIIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi. Elif'in Günlüğü, Bir Göçmen Kuştu, Sardunya Sokağı, Hatırla Sevgili, Dantel, Mavi kelebekler, O Evimin Erkeği, Güz Gülleri, İnsan Aldandı, Fatih-Harbiye gibi dizilerde rol almıştır.

Küçük Gelin ve Söz dizilerinde rol alan Melisa Özge Yıldırımer ile evli olan Yunus Emre Yıldırımer, şu sıralarda Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan karakterine hayat vermektedir. Yunus Emre Yıldırımer, 1.80 metre boyunda, 74 kilo ve Kova burcudur.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz, sezon finali yaptığı dönemde Alpaslan Çakırbeyli'si yani Yunus Emre Yıldırımer ile gündeme oturdu. Alpaslan Çakırbeyli rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Yunus Emre Yıldırımer gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de oyuncu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu