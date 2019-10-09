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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in özel hayatı oldukça merak ediliyor. EDHO'da canlandırdığı Alparslan karakteriyle gönüllere taht kuran Yunus Emre Yıldırımer bu günlerde eşiyle gündeme oturdu. Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de ünlü bir oyuncu olması herkesi şaşırttı. İşte Yunus Emre Yıldırımer'in merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 09.10.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 09:55
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