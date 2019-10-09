Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı

YUNUS EMRE YILDIIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi. Elif'in Günlüğü, Bir Göçmen Kuştu, Sardunya Sokağı, Hatırla Sevgili, Dantel, Mavi kelebekler, O Evimin Erkeği, Güz Gülleri, İnsan Aldandı, Fatih-Harbiye gibi dizilerde rol almıştır.

Küçük Gelin ve Söz dizilerinde rol alan Melisa Özge Yıldırımer ile evli olan Yunus Emre Yıldırımer, şu sıralarda Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan karakterine hayat vermektedir. Yunus Emre Yıldırımer, 1.80 metre boyunda, 74 kilo ve Kova burcudur.