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Eski menajeri dava açmıştı! Elçin Sangu'ya 3 milyon liralık şok

Eski menajeri Başay Okay'ın, oyuncu Elçin Sangu'ya haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla 100 bin dolar cezai şart parası istemi ve mahrum bırakılan kazançtan olan payının belirlenmesi için açtığı tazminat davasına bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporunda, Sangu'nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 25.06.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 15:02
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Eski menajeri dava açmıştı! Elçin Sangu'ya 3 milyon liralık şok

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemeye bilirkişi raporu geldiği açıklandı. Söz alan Elçin Sangu'nun avukatı ise bilirkişi raporuna karşı itirazda ve şikayette bulundu. Mahkeme itirazı değerlendirmek ve eksik hususları gidermek için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Eski menajeri dava açmıştı! Elçin Sangu'ya 3 milyon liralık şok

"BU DAVA 1 LİRALIK OLSAYDI DA SAVAŞIRDIM"

Duruşma sonrası yazılı açıklamada bulunan Başay Okay şunları belirtti:

"Bu davanın asıl değeri yasal faizlerle birlikte 3,5 milyondan bile fazladır. Çünkü Elçin Sangu sözleşmemizi haksız feshetmenin yanı sıra, reklam sözleşmelerinden benim hakkım olan komisyonlarımı da vermemiş, başka bir menajere vermiştir.

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Eski menajeri dava açmıştı! Elçin Sangu'ya 3 milyon liralık şok

Bunu da herkes bilir bu sektörde. O kadar haklıyım ki. 6'ncı senedeyiz ve hala enerjimi düşürmeden mücadelemi sürdürüyorum. Bu dava 1 liralık olsaydı da savaşırdım. Bu süreçte çok entrika ve yalan gördüm, yine de yorulmadım. Tam tersine daha da canlandım. Bir dava kovalamak öyle kolay değil. Maddi manevi yorucu.

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Eski menajeri dava açmıştı! Elçin Sangu'ya 3 milyon liralık şok

Gün geldi bilirkişi harç parasını pazarda tezgah açarak ödeyebildim. Annem benim için kredi çekti. Ama ben ve avukatım Selçuk Tomul, artık savaş sanatının ustası olduk. Bu hukuki süreçte iftira atanlarda oldu. Ben hepsine bu duruşma salonlarında hesap sormaya devam edeceğim.

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Eski menajeri dava açmıştı! Elçin Sangu'ya 3 milyon liralık şok

Bu davanın sonucu ne olursa olsun ben kazanmış olacağım. Çünkü onurlu, haklı ve dürüst olan benim burada. Ayrıca tüm ruhumla biliyorum ki, adalet ya bu duruşma salonlarında ya da yaşadığımız hayat boyunca yerini arar ve sonunda muhakkak bulur."