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Eski menajeri dava açmıştı! Elçin Sangu'ya 3 milyon liralık şok
Eski menajeri Başay Okay'ın, oyuncu Elçin Sangu'ya haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla 100 bin dolar cezai şart parası istemi ve mahrum bırakılan kazançtan olan payının belirlenmesi için açtığı tazminat davasına bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporunda, Sangu'nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 25.06.2021 15:02Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 15:02