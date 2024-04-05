09 Nisan 2024, Salı
Eski hali sosyal medyayı salladı! Burcu Özberk de estetikliymiş! Şükrü Özyıldız'ın partneri...
"Muhteşem Yüzyıl", "Güneşin Kızları", "Afili Aşk", "Aşk Mantık İntikam" gibi birçok projede rol alan Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisinde 'Ece' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu, estetiksiz haliyle adından söz ettirdi. Ünlü ismin, yıllar içindeki değişimi görenleri şoke etti. İşte Burcu Özberk'in eski hali...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 11:53
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