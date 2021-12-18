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Eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen gecelerde yakalandı! İlişki açıklaması geldi

Koronavirüs nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan Burak Sergen, taburcu olmasının ardından sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu. Ancak kısa süre sonra eşinin ihanetiyle yıkılmıştı. Kendisinden 28 yaş küçük olan Ünsal'ın İzmirli iş insanıyla yasak yaşadığı ortaya çıkmıştı. 4 aylık evliliğini sonlandırmak için boşanma davası açan Sergen, geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda bir kadınla kameralara yakalandı. "Yeni bir aşk mı?" sorusu merak konusu olurken Burak Sergen'den ilişki açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 18.12.2021 12:15
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Eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen gecelerde yakalandı! İlişki açıklaması geldi

Geçen aylarda koronavirüse yakalanan ve uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, bu süreçte eski eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenmişti. Sergen, zor günleri geride bıraktı.

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Eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen gecelerde yakalandı! İlişki açıklaması geldi

Beyoğlu'nda bulunan mekana kız arkadaşıyla gireceği sırada flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan oyuncu, "İlk defa şöyle bir çıkayım, arkadaşlarım ve avukatımla yemek yiyeyim dedim. Size yakalandım" dedi.

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Eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen gecelerde yakalandı! İlişki açıklaması geldi

"SEVGİLİM OLSA HEMEN SÖYLERİM"

Basın mensuplarının yanındaki hanımefendiyi sorması üzerine 60 yaşındaki oyuncu, "Yok, o arkadaşım. Hepsi arkadaşım benim, hatta avukatım da burada" yanıtını verdi.

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Eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen gecelerde yakalandı! İlişki açıklaması geldi

"Yeni bir ilişki var mı?" sorusunu ise Burak Sergen, "Yok, olsa hemen söylerim. Size itiraf ederim, hiç saklamam" şeklinde cevapladı.

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Eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen gecelerde yakalandı! İlişki açıklaması geldi

İHANETİ UNUTMAYA ÇALIŞIYOR

Eski eşi ile dava süreci hakkında konuşan sanatçı, "Kötü günleri geride bıraktım, yargı sürecindeyiz. Bir haber olursa basın açıklaması yapacağım. Benim için çok zor bir dönemdi, size zaten gelişmeleri aktarırım" ifadelerini kullandı.