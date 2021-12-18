18 Aralık 2021, Cumartesi
Eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen gecelerde yakalandı! İlişki açıklaması geldi
Koronavirüs nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan Burak Sergen, taburcu olmasının ardından sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu. Ancak kısa süre sonra eşinin ihanetiyle yıkılmıştı. Kendisinden 28 yaş küçük olan Ünsal'ın İzmirli iş insanıyla yasak yaşadığı ortaya çıkmıştı. 4 aylık evliliğini sonlandırmak için boşanma davası açan Sergen, geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda bir kadınla kameralara yakalandı. "Yeni bir aşk mı?" sorusu merak konusu olurken Burak Sergen'den ilişki açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 18.12.2021 12:15
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