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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturan Berfu Yenenler, ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ultrason görüntülerini paylaşan Berfu Yenenler'den karnı burnunda yeni pozlar geldi. Yenenler'in 'Göbüş güncellemesi' notunu düştüğü paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:54
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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in 2019 yılında hayatını birleştirdiği tescilli güzel Berfu Yenenler'in ikinci kez hamile olduğu haberi geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Berfu Yenenler, belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

25 yaşındaki Berfu Yenenler, karnı burnunda pozuna, "Göbüş güncellemesi... 26+1 Mete emmisiyle karşınızdayız. Zaman ne çabuk geçiyor inanamıyorum. Sanki daha yeni Kuzey'e hamileydim ve şimdi Mete'nin doğumuna gün saymaya başlayacağım neredeyse, çok heyecanlı" notunu düştü.

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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

İşte Berfu Yenenler'in karnı burnunda pozu...

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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Berfu Yenenler karnı burnunda pozuna çok sayıda beğeni ve yorum geldi.