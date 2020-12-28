Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturan Berfu Yenenler, ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ultrason görüntülerini paylaşan Berfu Yenenler'den karnı burnunda yeni pozlar geldi. Yenenler'in 'Göbüş güncellemesi' notunu düştüğü paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.