06 Ağustos 2024, Salı
Eser Yenenler 30 günde 12 kilo verdi! Berfu Yenenler eşinin son halini paylaştı! 1 ayda 142 kilodan...
Çocuk Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Eser Yenenler, fenomen eşi Berfu Yenenler ile yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Fazla kilolarıyla dikkat çeken ünlü isim, zaman zaman kilo verme yöntemlerini deniyor. Yenenler, bu sefer de eşinin sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Berfu Yenenler "Çok iyi ya yanaklar gitti" diyerek eşinin son halini paylaştı. İşte Eser Yenenler'in kilo verme yöntemi...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:53