Eser Yenenler 30 günde 12 kilo verdi! Berfu Yenenler eşinin son halini paylaştı! 1 ayda 142 kilodan...

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programı ile ünlenen Eser Yenenler, fenomen eşi Berfu Yenenler ile yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yenenler, şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti. Bir ayda tam tamına 12 kilo verdiğini açıklayan ünlü oyuncu, tartıda 129'u gördü.