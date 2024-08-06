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Haberler Galeri Eser Yenenler 30 günde 12 kilo verdi! Berfu Yenenler eşinin son halini paylaştı! 1 ayda 142 kilodan...

Eser Yenenler 30 günde 12 kilo verdi! Berfu Yenenler eşinin son halini paylaştı! 1 ayda 142 kilodan...

Çocuk Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Eser Yenenler, fenomen eşi Berfu Yenenler ile yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Fazla kilolarıyla dikkat çeken ünlü isim, zaman zaman kilo verme yöntemlerini deniyor. Yenenler, bu sefer de eşinin sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Berfu Yenenler "Çok iyi ya yanaklar gitti" diyerek eşinin son halini paylaştı. İşte Eser Yenenler'in kilo verme yöntemi...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:53
Eser Yenenler 30 günde 12 kilo verdi! Berfu Yenenler eşinin son halini paylaştı! 1 ayda 142 kilodan...

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programı ile ünlenen Eser Yenenler, fenomen eşi Berfu Yenenler ile yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yenenler, şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti. Bir ayda tam tamına 12 kilo verdiğini açıklayan ünlü oyuncu, tartıda 129'u gördü.

Eser Yenenler 30 günde 12 kilo verdi! Berfu Yenenler eşinin son halini paylaştı! 1 ayda 142 kilodan...

"8 KİLO DAHA GİDECEK"

Diyet ve sporla zayıfladığını dile getiren Eser Yenenler, eşi Berfu ile bir iddiaya daha girerek sekiz kilo daha vermek istediğini söyledi.

Eser Yenenler 30 günde 12 kilo verdi! Berfu Yenenler eşinin son halini paylaştı! 1 ayda 142 kilodan...

Çocuklarının babası Eser Yenenler'in zayıflamasına çok sevinen Berfu Yenenler, eşinin son haliyle ilgili bilgi verdiği videoyu şu notla yayınladı:

Eser Yenenler 30 günde 12 kilo verdi! Berfu Yenenler eşinin son halini paylaştı! 1 ayda 142 kilodan...

"2. ROUND"

"1 ay sonunda neler olduğunu sizden saklayamazdık. Instagram dönene kadar bekleyemedik ilk round sona erdi, ikinci round yarın başlıyor."

Eser Yenenler 30 günde 12 kilo verdi! Berfu Yenenler eşinin son halini paylaştı! 1 ayda 142 kilodan...