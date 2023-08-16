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Erkin Koray'ın kızı daha fazla sessiz kalamadı: Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat...

Sanat dünyasının efsane ismi Erkin Koray, 7 Ağustos'ta Kanada'nın Toronto şehrinde tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti. Toronto'daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilen Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, sosyal medya hesabında babasının mezarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. "Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım kitle büyüyor" diyerek açıklama yapan Koray'ın paylaşımı herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 16.08.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 11:05
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Erkin Koray’ın kızı daha fazla sessiz kalamadı: Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat...

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray, 7 Ağustos'ta Kanada'nın Toronto şehrinde vefat etti. 82 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının, akciğerindeki rahatsızlıklarla mücadele ettiği öğrenildi.

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Erkin Koray’ın kızı daha fazla sessiz kalamadı: Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat...

Yaşadığı Toronto'da gömülmek istediğini kızına vasiyet eden sanatçının cenazesi diğer aile bireylerinin ısrarına rağmen Türkiye'ye getirilmedi ve Damla Koray tarafından Cuma günü Toronto'daki Westminster mezarlığındaki anıt mezara defnedildi.

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Erkin Koray’ın kızı daha fazla sessiz kalamadı: Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat...

Definden sonra ünlü sanatçının hayranları, Toronto'daki mezarlığa giderek Erkin Koray için dua etti.
Erkin Koray'ın kızı Damla Koray Çamlıca da birkaç gündür sosyal medyada dolaşan, babasının mezarı başında toplanan sevenlerinin görüntüsüyle ilgili Instagram hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Erkin Koray’ın kızı daha fazla sessiz kalamadı: Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat...

Damla Koray Çamlıca, Toronto'daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilen babasının mezarının üzerinde çiçekler olan mezar olmadığını belirtti.
Damla Koray Çamlıca, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar tezcanlısınız... Sevdiğiniz insanı, dualarınızı eksik etmiyorsunuz.
Hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım kitle büyüyor... Neyse diyeceğim o ki, bu fotoğrafta üzere çiçekli olan mezar babamın değil.

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Erkin Koray’ın kızı daha fazla sessiz kalamadı: Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat...

Onunki sağdaki arkanızı dönmüş olduğunuz yani... Sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun... Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim, çok kıymetlisiniz..."