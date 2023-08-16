Erkin Koray’ın kızı daha fazla sessiz kalamadı: Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat...

Damla Koray Çamlıca, Toronto'daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilen babasının mezarının üzerinde çiçekler olan mezar olmadığını belirtti.

Damla Koray Çamlıca, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar tezcanlısınız... Sevdiğiniz insanı, dualarınızı eksik etmiyorsunuz.

Hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım kitle büyüyor... Neyse diyeceğim o ki, bu fotoğrafta üzere çiçekli olan mezar babamın değil.

