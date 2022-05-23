23 Mayıs 2022, Pazartesi
Erkan Petekkaya'ya Cannes'da büyük şok! Yakalayıp polise teslim etti
75. Cannes Film Festivali'ne katılan Erkan Petekkaya büyük şok yaşadı. Kapkaççı saldırısına uğrayan oyuncu, oldukça kalabalık bir alan olmasına rağmen hırsızı kovalayarak yakaladı. Kapkaççıyı Fransız polisine teslim etti. Petekkaya, "Ben bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 23.05.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 12:03
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