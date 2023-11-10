Erhan Yazıcıoğlu isyan etti: Bizi yok sayan çok, eskileri unuttular!

"İstediğimiz makul ücretlerin beşte birini teklif ediyorlar, ben de kendi adıma orada emek vermek bilgilerimi aktarmak yerine tiyatroya yöneliyorum. Bu tavırda olanlar genelde televizyon dizisi yapımcıları, sinema filmi yapımcıları için aynı şeyi düşünmüyorum. Onlar kadir kıymet biliyorlar, ama televizyon yapımcılarından gelen bir ilgi alaka maalesef yok, bize ücret ödemek yerine 'herhangi bir oyuncuya beşte birini veririm, konuşamazsa da dublaj yaptırırım' diye ticari düşünüyorlar."