24 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ergençlerin evinde ortalık karıştı! Bergüzar Korel ve çocukların halleri güldürdü: “Ergenç’lerin doğal yaşamına şahit oluyorsunuz”

Ergençlerin evinde ortalık karıştı! Bergüzar Korel ve çocukların halleri güldürdü: “Ergenç’lerin doğal yaşamına şahit oluyorsunuz”

2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üç çocuk sahibi oldu. Küçük oğulları Han ve kızları Leyla'yı peş peşe kucağına alan ünlü çift, ev halleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Korel "Ergenç'lerin doğal yaşamına şahit oluyorsunuz" notuyla ev hallerini yayınlarken Han ile Leyla'nın arasındaki çekişme takipçilerini gülümsetti. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 24.09.2023 14:02
  • 1
  • 210
Ergençlerin evinde ortalık karıştı! Bergüzar Korel ve çocukların halleri güldürdü: “Ergenç’lerin doğal yaşamına şahit oluyorsunuz”

Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 210
Ergençlerin evinde ortalık karıştı! Bergüzar Korel ve çocukların halleri güldürdü: “Ergenç’lerin doğal yaşamına şahit oluyorsunuz”

Çift, 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

  • 3
  • 210
Ergençlerin evinde ortalık karıştı! Bergüzar Korel ve çocukların halleri güldürdü: “Ergenç’lerin doğal yaşamına şahit oluyorsunuz”

2020 yılında oğulları Han'a kavuşan çift, 2021'de de kızları Leyla ile üçüncü kez anne-baba oldu.

  • 4
  • 210
Ergençlerin evinde ortalık karıştı! Bergüzar Korel ve çocukların halleri güldürdü: “Ergenç’lerin doğal yaşamına şahit oluyorsunuz”

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Korel, sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer verdi.

  • 5
  • 210
Ergençlerin evinde ortalık karıştı! Bergüzar Korel ve çocukların halleri güldürdü: “Ergenç’lerin doğal yaşamına şahit oluyorsunuz”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.