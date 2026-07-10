Erdem Şanlı ile Naz Sayıner aşkında ilk kare Kaş'tan!

Taşacak Bu Deniz dizisinde set arkadaşlıklarını aşka dönüştürdükleri iddia edilen Erdem Şanlı ile Naz Sayıner, Kaş tatilinde yan yana görüntülendi. Keremcem'in paylaşımıyla ortaya çıkan kare, ikili hakkındaki aşk iddialarını güçlendirdi.

Taşacak Bu Deniz, hikayesinin yanı sıra oyuncularının özel hayatlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Dizinin setinde başlayan sürpriz aşklara bir yenisinin daha eklendiği iddiası gündeme geldi.

TAŞACAK BU DENİZ'DE AŞK RÜZGARLARI Geçtiğimiz ay dizinin oyuncuları Ali Öner ile Zeynep Atılgan, sürpriz birlikteliklerini açıklayarak aşklarını gözler önüne sermişti. Çiftin ardından bu kez gözler Erdem Şanlı ile Naz Saygıner'e çevrildi.

İDDİALAR GÜÇLENDİ Dizide İso karakterine hayat veren Erdem Şanlı ile Esme'nin gençliğini canlandıran Naz Sayıner'in set arkadaşlığının aşka dönüştüğü öne sürüldü. Bir süredir haklarında aşk iddiaları konuşulan ikili, son olarak ünlü şarkıcı Keremcem'in paylaşımında ortaya çıktı.

KAŞ TATİLİNDE YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER Kaş'ta tatil yaptıkları öğrenilen Erdem Şanlı ile Naz Sayıner'in aynı karede yan yana görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu paylaşımla birlikte aşk iddiaları da güçlenmiş oldu.