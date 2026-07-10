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Erdem Şanlı ile Naz Sayıner aşkında ilk kare Kaş'tan!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Taşacak Bu Deniz dizisinde set arkadaşlıklarını aşka dönüştürdükleri iddia edilen Erdem Şanlı ile Naz Sayıner, Kaş tatilinde yan yana görüntülendi. Keremcem'in paylaşımıyla ortaya çıkan kare, ikili hakkındaki aşk iddialarını güçlendirdi.

Erdem Şanlı ile Naz Sayıner aşkında ilk kare Kaş'tan! 1

Taşacak Bu Deniz, hikayesinin yanı sıra oyuncularının özel hayatlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Dizinin setinde başlayan sürpriz aşklara bir yenisinin daha eklendiği iddiası gündeme geldi.

Erdem Şanlı ile Naz Sayıner aşkında ilk kare Kaş'tan! 2

TAŞACAK BU DENİZ'DE AŞK RÜZGARLARI

Geçtiğimiz ay dizinin oyuncuları Ali Öner ile Zeynep Atılgan, sürpriz birlikteliklerini açıklayarak aşklarını gözler önüne sermişti. Çiftin ardından bu kez gözler Erdem Şanlı ile Naz Saygıner'e çevrildi.

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Erdem Şanlı ile Naz Sayıner aşkında ilk kare Kaş'tan! 3

İDDİALAR GÜÇLENDİ

Dizide İso karakterine hayat veren Erdem Şanlı ile Esme'nin gençliğini canlandıran Naz Sayıner'in set arkadaşlığının aşka dönüştüğü öne sürüldü. Bir süredir haklarında aşk iddiaları konuşulan ikili, son olarak ünlü şarkıcı Keremcem'in paylaşımında ortaya çıktı.

Erdem Şanlı ile Naz Sayıner aşkında ilk kare Kaş'tan! 4

KAŞ TATİLİNDE YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Kaş'ta tatil yaptıkları öğrenilen Erdem Şanlı ile Naz Sayıner'in aynı karede yan yana görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu paylaşımla birlikte aşk iddiaları da güçlenmiş oldu.

Erdem Şanlı ile Naz Sayıner aşkında ilk kare Kaş'tan! 5

Erdem Şanlı ile Naz Sayıner, Taşacak Bu Deniz'in sezon finali partisinde samimi halleriyle dikkat çekmişti. İkili, geçtiğimiz haftalarda ise havalimanında görüntülenmişti.

Erdem Şanlı ile Naz Sayıner aşkında ilk kare Kaş'tan! 6

Ancak Erdem Şanlı ve Naz Sayıner cephesinden birliktelik iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Erdem Şanlı ile Naz Sayıner aşkında ilk kare Kaş'tan! 7

Naz Sayıner 23, Erdem Şanlı ise 29 yaşında. İkilinin arasında 6 yaş fark bulunuyor.

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