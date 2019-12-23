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Ercan Kont kimdir? Ercan Kont aslen nereli? Ercan Kont kaç yaşında?

Adana'da yaşayan Ercan Kont hayatını kaybetti. Tiyatro oyuncu Ercan Kont, bir süredir Adana'da huzurevinde yaşıyordu. Usta tiyatrocu Ercan Kont, 2 yıl önce alzheimer hastalığına yakalanmıştı. Büyük bir kitle tarafından tanınsa da genç nesil Ercan Kont hakkında çok fazla bilgiye sahip değil. Ölüm haberi sonrası internet dünyasında Ercan Kont kimdir? araması yapıldı. Peki Ercan Kont kimdir? Ercan Kont aslen nereli? Ercan Kont kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 23.12.2019 02:59 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 03:02
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Ercan Kont kimdir? Ercan Kont aslen nereli? Ercan Kont kaç yaşında?

Adana'da yaşayan Ercan Kont hayatını kaybetti. Tiyatro oyuncu Ercan Kont, bir süredir Adana'da huzurevinde yaşıyordu. Usta tiyatrocu Ercan Kont, 2 yıl önce alzheimer hastalığına yakalanmıştı. Büyük bir kitle tarafından tanınsa da genç nesil Ercan Kont hakkında çok fazla bilgiye sahip değil. Ölüm haberi sonrası internet dünyasında Ercan Kont kimdir? araması yapıldı. Peki Ercan Kont kimdir? Ercan Kont aslen nereli? Ercan Kont kaç yaşında?

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Ercan Kont kimdir? Ercan Kont aslen nereli? Ercan Kont kaç yaşında?

ERCAN KONT KİMDİR?

Ercan Kont, Adana'da 1942'da doğdu. Ercan Kont edebiyat ve şiirle ön plana çıksa da aslında bir tiyatrocuydu. Öğrenciyken Adana Belediyesi Şehir tiyatrosunda oynamaya başladı.

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Ercan Kont kimdir? Ercan Kont aslen nereli? Ercan Kont kaç yaşında?

1964-65 tiyatro sezonunda Adana Belediye tiyatrosunda sahnelenen Shakespeare'in Othello'sunda figüran olarak sanat hayatına başlayan Ercan Kont, bir çok oyunda rol almıştır.

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Ercan Kont kimdir? Ercan Kont aslen nereli? Ercan Kont kaç yaşında?

Adana Halk Tiyatrosu kurucusu olan Ercan Kont, 1980'de Adana Belediyesi şehir tiyatrosunun yeniden kuruluşuna katıldı ve tiyatro müdürü oldu. Bu görevinden emekli olduktan sonar özel gün, geceler ve festival gibi etkinliklerde sunuculuk yapmaya başlamıştı. 2 sene önce alzeimer olan Kont, Adana'da bir huzurevinde kalıyordu.

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Ercan Kont kimdir? Ercan Kont aslen nereli? Ercan Kont kaç yaşında?

Hayatını kaybeden ünlü tiyatro oyuncusunun yaşı merak edildi. Kont 77 yaşında hayatını kaybetti.