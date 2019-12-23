Ercan Kont kimdir? Ercan Kont aslen nereli? Ercan Kont kaç yaşında?

Adana Halk Tiyatrosu kurucusu olan Ercan Kont, 1980'de Adana Belediyesi şehir tiyatrosunun yeniden kuruluşuna katıldı ve tiyatro müdürü oldu. Bu görevinden emekli olduktan sonar özel gün, geceler ve festival gibi etkinliklerde sunuculuk yapmaya başlamıştı. 2 sene önce alzeimer olan Kont, Adana'da bir huzurevinde kalıyordu.