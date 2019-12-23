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Ercan Kont kimdir? Ercan Kont aslen nereli? Ercan Kont kaç yaşında?
Adana'da yaşayan Ercan Kont hayatını kaybetti. Tiyatro oyuncu Ercan Kont, bir süredir Adana'da huzurevinde yaşıyordu. Usta tiyatrocu Ercan Kont, 2 yıl önce alzheimer hastalığına yakalanmıştı. Büyük bir kitle tarafından tanınsa da genç nesil Ercan Kont hakkında çok fazla bilgiye sahip değil. Ölüm haberi sonrası internet dünyasında Ercan Kont kimdir? araması yapıldı. Peki Ercan Kont kimdir? Ercan Kont aslen nereli? Ercan Kont kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 23.12.2019 02:59 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 03:02
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