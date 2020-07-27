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Haberler Galeri Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar’a ‘kanlı kargo’ şoku! Savcılığa koştu

Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar’a ‘kanlı kargo’ şoku! Savcılığa koştu

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ve Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar aldığı kargo paketiyle şoka uğradı. Alkoçlar'a kargoyla gelen paketin içerinden kitap, kanlı bir nüfus cüzdanı ve ölü kadın resmi çıktı. Korkuyla savcılığa koşan Alkoçlar'ın şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.07.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 14:31
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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar’a ‘kanlı kargo’ şoku! Savcılığa koştu

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Aslışah Alkoçlar'a aylar önce H.G. isimli bir şahıstan kargo paketi geldi. Paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı vardı.

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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar’a ‘kanlı kargo’ şoku! Savcılığa koştu

Paniğe kapılan genç kadın, savcılığa koştu. Olay ile ilgili Alkoçlar'ın ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.

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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar’a ‘kanlı kargo’ şoku! Savcılığa koştu

TANITIM AMAÇLIYMIŞ

Yürütülen soruşturmada kimliği tespit edilen 32 yaşındaki H.G alınan ifadesinde, 'Kitabın iş arkadaşı olan E.E tarafından yazılmış bir polisiye romanı olduğunu, eklentilerinin de kitaptaki kurgunun bir parçası olduğunun ve kitabı tanıtım amacıyla gönderdiklerini amaçlarının genç kadını korkutmak olmadığını ' beyan etti.

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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar’a ‘kanlı kargo’ şoku! Savcılığa koştu

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Şüpheli H.G hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Alkoçlar gençlerin ifadesi sonrası şikayetinden vazgeçti. Savcılık dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

Deniz YUSUFOĞLU

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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar’a ‘kanlı kargo’ şoku! Savcılığa koştu