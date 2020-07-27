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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar’a ‘kanlı kargo’ şoku! Savcılığa koştu
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ve Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar aldığı kargo paketiyle şoka uğradı. Alkoçlar'a kargoyla gelen paketin içerinden kitap, kanlı bir nüfus cüzdanı ve ölü kadın resmi çıktı. Korkuyla savcılığa koşan Alkoçlar'ın şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada gerçek ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.07.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 14:31
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