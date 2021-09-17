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Haberler Galeri Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar fit haliyle ilgi odağı oldu! Karnı burnunda yeni paylaşım

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar fit haliyle ilgi odağı oldu! Karnı burnunda yeni paylaşım

Diriliş Ertuğrul'da gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Barbaroslar dizisinde boy gösteren Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Kaan Demirağ ile geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, bebek müjdesi vermişti. Özellikle spora düşkünlüğü ile bilinen Alkoçlar'dan karnı burnunda paylaşım gelirken, fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Aslışah'ın son paylaşımı...

Giriş Tarihi: 17.09.2021 14:51
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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar fit haliyle ilgi odağı oldu! Karnı burnunda yeni paylaşım

Yeşilçam yıldızlarından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, sosyal medyada verdiği samimi pozlarıyla adından söz ettiriyor.

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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar fit haliyle ilgi odağı oldu! Karnı burnunda yeni paylaşım

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından kabul edilen Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar da tıpkı anneannesi gibi güzelliğiyle baş döndürüyor.

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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar fit haliyle ilgi odağı oldu! Karnı burnunda yeni paylaşım

Şimdilerde karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar, annelik heyecanı yaşıyor. Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar fit haliyle ilgi odağı oldu! Karnı burnunda yeni paylaşım

Aslışah Alkoçlar, sevgilisi Kaan Demirağ ile 2021'in Şubat ayında dünyaevine girdi.

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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar fit haliyle ilgi odağı oldu! Karnı burnunda yeni paylaşım

Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğu haberini duyuran Aslışah Alkoçlar, sevenlerini heyecanlandırdı.