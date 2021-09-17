Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar fit haliyle ilgi odağı oldu! Karnı burnunda yeni paylaşım

Diriliş Ertuğrul'da gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Barbaroslar dizisinde boy gösteren Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Kaan Demirağ ile geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, bebek müjdesi vermişti. Özellikle spora düşkünlüğü ile bilinen Alkoçlar'dan karnı burnunda paylaşım gelirken, fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Aslışah'ın son paylaşımı...