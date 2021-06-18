18 Haziran 2021, Cuma
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Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran fenomen gözaltında
Diriliş Ertuğrul dizisiyle gönülleri fetheden ve yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Altan Düzyatan, dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Düzyatan'ı yaklaşık 575 bin dolarlık sahte çek vererek dolandırmakla suçlanan TikTok fenomeni Kaşif Zamir Çaudri gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 18.06.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 13:50
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