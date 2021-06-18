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Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran fenomen gözaltında

Diriliş Ertuğrul dizisiyle gönülleri fetheden ve yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Altan Düzyatan, dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Düzyatan'ı yaklaşık 575 bin dolarlık sahte çek vererek dolandırmakla suçlanan TikTok fenomeni Kaşif Zamir Çaudri gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 18.06.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 13:50
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Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran fenomen gözaltında

Ekranların en çok izlenen dizilerinin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, geçen sene fenomen Çaudri'nn daveti üzerine Lahor'a gitti.

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Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran fenomen gözaltında

Lahor ile anlaşan ve bunun ardından sözleşme imzalayan oyuncu, kendisine verilen 90 milyon Pakistan Rupisi çekin sahte olduğunu anlayınca şikayetçi oldu.

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Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran fenomen gözaltında

Oyuncunun şikayetinin ardından harekete geçen ekipler, Çaudri'yi gözaltına aldı.

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Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran fenomen gözaltında

"RESİMLERİMİ KULLANARAK BANA ZARAR VERDİ"

Düzyatan, şikayetinde Çaudri'nin kendisine sahte çek vererek bazı anlaşmalar yaptığını, art niyetli şekilde resimlerini ve ismini izni olmadan kullanarak kendisine zarar verdiğini iddia etti.

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Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran fenomen gözaltında

Şikayetini elektronik posta aracılığıyla yapan Düzyatan, Pencap eyaleti polisinden TikTok fenomeni olarak bilinen Çaudri'ye karşı harekete geçilmesini istedi.