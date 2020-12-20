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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından başladığı projelerde başarılı olamayan Engin Altan Düzyatan, özel hayatı ile gündeme gelmeye başladı. Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 20.12.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 11:58
Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları gündem oldu. Sanat camiasının önemli isimlerinden Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın samimiyeti sevenlerinin de heyecanlardırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.
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