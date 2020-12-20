Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından başladığı projelerde başarılı olamayan Engin Altan Düzyatan, özel hayatı ile gündeme gelmeye başladı. Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı.