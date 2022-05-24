Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçilmişti! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

Dijital platformda yayınlanan 'Yolun Açık Olsun' filmi ile uzun süre sonra izleyici karşısına çıkan Engin Akyürek, sosyal medyanın gündemine oturdu. Rol aldığı yapımlarla yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu, yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir moda sitesinin anketinde yer alan Akyürek, Johnny Deep ve Adam Lambert gibi isimleri sollayarak 'dünyanın en yakışıklı erkeği' seçildi. Ortaya çıkan fotoğrafları ise herkesi şaşkına çevirdi. Gençlik fotoğraflarını gören tanımakta güçlük çekti.