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Haberler Galeri Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçilmişti! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçilmişti! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

Dijital platformda yayınlanan 'Yolun Açık Olsun' filmi ile uzun süre sonra izleyici karşısına çıkan Engin Akyürek, sosyal medyanın gündemine oturdu. Rol aldığı yapımlarla yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu, yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir moda sitesinin anketinde yer alan Akyürek, Johnny Deep ve Adam Lambert gibi isimleri sollayarak 'dünyanın en yakışıklı erkeği' seçildi. Ortaya çıkan fotoğrafları ise herkesi şaşkına çevirdi. Gençlik fotoğraflarını gören tanımakta güçlük çekti.

Giriş Tarihi: 24.05.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 14:22
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Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçilmişti! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü dijital medya platformu Netflix'in yeni Türk filmi Yolun Açık Olsun, bugün gösterime girdi. Başrollerinde Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçilmişti! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

Uzun süre sonra ekrana geri dönen Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş ile başrolünü paylaştığı 'Yolun Açık Olsun' filmiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçilmişti! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

Yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu, yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi.

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Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçilmişti! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü moda sitesi 'Be Global Fashion Network'in anketinde yer alan Akyürek Johnny Depp ve Adam Lambert gibi isimlerin yer aldığı listede birinci olarak 'en yakışıklı erkek' seçildi.

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Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçilmişti! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

Akyürek hakkında araştırma yapan sevenleri ortaya çıkan fotoğraflarını görünce gözlerine inanamadı.