Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçildi! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

Son olarak Sefirin Kızı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Engin Akyürek, oyunculuğuyla ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Rol aldığı yapımlarla yurt dışında da adını duyuran oyuncu, dünyaca ünlü moda sitesi 'Be Global Fashion Network'in anketinde yer aldı. Johnny Deep ve Adam Lambert gibi isimleri sollayan Akyürek, 'dünyanın en yakışıklı erkeği' seçildi. Ortaya çıkan fotoğrafları ise herkesi şaşkına çevirdi. Gençlik fotoğraflarını gören tanımakta güçlük çekti.