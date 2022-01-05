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Haberler Galeri Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçildi! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçildi! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

Son olarak Sefirin Kızı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Engin Akyürek, oyunculuğuyla ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Rol aldığı yapımlarla yurt dışında da adını duyuran oyuncu, dünyaca ünlü moda sitesi 'Be Global Fashion Network'in anketinde yer aldı. Johnny Deep ve Adam Lambert gibi isimleri sollayan Akyürek, 'dünyanın en yakışıklı erkeği' seçildi. Ortaya çıkan fotoğrafları ise herkesi şaşkına çevirdi. Gençlik fotoğraflarını gören tanımakta güçlük çekti.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 13:43
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Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçildi! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

Son olarak Sefirin Kızı adlı dizide iki sezon üst üste yer alan Engin Akyürek, bir projede yer almadığı dönemde de sosyal medya ve magazin basınının gündeminden düşmüyor.

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Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçildi! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCULARI GERİDE BIRAKTI

Başarılı oyunculuğuyla ekranın en sevilen isimlerinden olan Akyürek, dünyaca ünlü moda sitesi 'Be Global Fashion Network'in anketinde yer aldı. Johnny Depp ve Adam Lambert gibi isimlerin yer aldığı listede birinci Engin Akyürek 'en yakışıklı erkek' seçildi.

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Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçildi! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

Bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çeken Akyürek hakkında araştırma yapan sevenleri ortaya çıkan fotoğraflarını görünce gözlerine inanamadı.

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Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçildi! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi

İşte Engin Akyürek'in olay olan fotoğrafları ve ünlülerin şoke eden değişimleri...

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Engin Akyürek ‘dünyanın en yakışıklı erkeği’ seçildi! Ortaya çıkan fotoğrafı şaşkına çevirdi