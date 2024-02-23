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En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i Jale Azaklı bambaşka biri oldu! Son halini tanıyabilen yok! "Erimiş tığ gibi olmuş"

Resmen evrim geçirmiş! En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i incecik oldu! Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "En Son Babalar Duyar" dizisinin oyuncularının yıllar içindeki değişimleri, izleyicilerin ilgi odağı haline geldi. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi oyuncularının şimdiki halleri merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de dizinin unutulmaz karakterlerinden Burger Ceren'i canlandıran Jale Azaklı. 2021 yılında anne olan Jale Azaklı, fazla kilolarından da kurtuldu. İşte Jale Azaklı'nın son hali...

Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:41
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En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i Jale Azaklı bambaşka biri oldu! Son halini tanıyabilen yok! Erimiş tığ gibi olmuş

Bir dönemin sevilen dizilerinden biri olan "En Son Babalar Duyar"ın çocuk yıldızı, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Dizide Burger Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı, başrollerinde Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı bu yapımdaki performansıyla hafızalara kazındı. 2021 yılında annelik heyecanını yaşayan Azaklı'nın yıllar içindeki değişimi ise büyük ilgi uyandırdı. İşte, Jale Azaklı son hali...

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En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i Jale Azaklı bambaşka biri oldu! Son halini tanıyabilen yok! Erimiş tığ gibi olmuş

"En Son Babalar Duyar" dizisinin oyuncularının yıllar içindeki değişimleri, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu haline geldi.

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En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i Jale Azaklı bambaşka biri oldu! Son halini tanıyabilen yok! Erimiş tığ gibi olmuş

Bu isimlerden biri de En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i... Oyuncu Jale Azaklı, son görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi. 2021 yılında anne olan Jale Azaklı fazla kilolarından da kurtuldu,

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En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i Jale Azaklı bambaşka biri oldu! Son halini tanıyabilen yok! Erimiş tığ gibi olmuş

Jale Azaklı 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde anne olan Jale Azaklı kızı İpek ve eşi ile pozlarını sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. İşte En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı ve diğer oyuncuların son halleri...

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En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i Jale Azaklı bambaşka biri oldu! Son halini tanıyabilen yok! Erimiş tığ gibi olmuş

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