En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i Jale Azaklı bambaşka biri oldu! Son haline inanamayacaksınız! "Erimiş tığ gibi olmuş"

Resmen evrim geçirmiş! En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i incecik oldu! Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "En Son Babalar Duyar" dizisinin oyuncularının yıllar içindeki değişimleri, izleyicilerin ilgi odağı haline geldi. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi oyuncularının şimdiki halleri merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de dizinin unutulmaz karakterlerinden Burger Ceren'i canlandıran Jale Azaklı. 2021 yılında anne olan Jale Azaklı, fazla kilolarından da kurtuldu. İşte Jale Azaklı'nın son hali...