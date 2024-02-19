19 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 'En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızıydı! Nilgün Bubikoğlu'nun ablasını gören inanamıyor! Meğer Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriymiş...

'En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızıydı! Nilgün Bubikoğlu'nun ablasını gören inanamıyor! Meğer Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriymiş...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri, hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Bu filmlerden biri olan "En Büyük Şaban", gözleri görmeyen çiçekçi kız Hülya karakteriyle akıllarda yer etmişti. Bu karaktere hayat veren Nilgün Bubikoğlu ise son zamanlarda dikkat çeken bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Nilgün Bubikoğlu, son haliyle gündem olurken, ablasının da kim olduğunu görenler de adeta şaşkına döndü. Ablası, meğer kendisi gibi Yeşilçam yıldızı çıktı!

Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:49
  • 1
  • 84
’En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızıydı! Nilgün Bubikoğlu’nun ablasını gören inanamıyor! Meğer Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından biriymiş...

Nilgün Bubikoğlu, "En Büyük Şaban" filminde gözleri görmeyen ve temiz kalpli Hülya karakterine hayat verdi. Kemal Sunal'ın karşısında başarılı bir performans sergileyen Bubikoğlu, izleyicilerin gönlünde taht kurdu. En Büyük Şaban filmi, yeniden ekranlara gelince, oyuncularının son halleri merak konusu oldu.

  • 2
  • 84
’En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızıydı! Nilgün Bubikoğlu’nun ablasını gören inanamıyor! Meğer Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından biriymiş...

Kemal Sunal'ın unutulmaz yapıtlarından biri olan "En Büyük Şaban" filmi, Türk sinemasının en sevilen filmleri arasında yer alıyor. Filmin gözleri görmeyen çiçekçi kızı Hülya karakterini canlandıran ismin, aslında bir Yeşilçam yıldızının kardeşi olduğu ortaya çıktı. Bu sürpriz detay, izleyiciler tarafından büyük bir merakla karşılandı.

  • 3
  • 84
’En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızıydı! Nilgün Bubikoğlu’nun ablasını gören inanamıyor! Meğer Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından biriymiş...

"En Büyük Şaban", zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçen olayları konu alıyor. Film, hem dramatik hem de komik unsurlarıyla seyircilerin ilgisini çekmiş ve Türk sinemasının unutulmazları arasına girmiştir. Kemal Sunal'a Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi usta oyuncular eşlik etmiştir.

  • 4
  • 84
’En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızıydı! Nilgün Bubikoğlu’nun ablasını gören inanamıyor! Meğer Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından biriymiş...

Çiçekçi kızı oynayan oyuncu Nilgün Bubikoğlu'nun, yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde 64 yaşında olan Nilgün Bubikoğlu, Ayrı Dünyalar, Yor, En Büyük Şaban, Kara Para, Seviyorum, Yetimlerin Türküsü, Muhteşem Serseri, Kuşatma 2, Kan Çiçek Açtı, Gözlerin Sevda Senin, Yengeç Burcu, Sevgilerin En güzeli, Mikrop, Şükür Allahım, Sarı Çiçek Sokağı ve Kadın Severse isimli sinema filmlerinde rol almıştır.

  • 5
  • 84
’En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızıydı! Nilgün Bubikoğlu’nun ablasını gören inanamıyor! Meğer Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından biriymiş...

Öncelikle, Yeşilçam'ın efsane oyuncularından bazılarının aramızdan ayrıldığı belirtelim. İşte Nilgün Bubikoğlu başta olmak üzere Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...