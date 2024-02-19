'En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızıydı! Nilgün Bubikoğlu'nun ablasını gören inanamıyor! Meğer Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriymiş...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri, hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Bu filmlerden biri olan "En Büyük Şaban", gözleri görmeyen çiçekçi kız Hülya karakteriyle akıllarda yer etmişti. Bu karaktere hayat veren Nilgün Bubikoğlu ise son zamanlarda dikkat çeken bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Nilgün Bubikoğlu, son haliyle gündem olurken, ablasının da kim olduğunu görenler de adeta şaşkına döndü. Ablası, meğer kendisi gibi Yeşilçam yıldızı çıktı!