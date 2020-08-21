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Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor
Futbolculuk hayatını sonlandıran Emre Belözoğlu, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çıkışta objektiflere poz veren Belözoğlu'nun servet değerindeki aracı dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde 4 milyon liralık son model BMW'siyle görüntülenen Belözoğlu, bu sefer son model Audi marka aracıyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.08.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 15:19
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Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor
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Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor
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Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor
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Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor
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Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor