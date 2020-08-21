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Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor

Futbolculuk hayatını sonlandıran Emre Belözoğlu, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çıkışta objektiflere poz veren Belözoğlu'nun servet değerindeki aracı dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde 4 milyon liralık son model BMW'siyle görüntülenen Belözoğlu, bu sefer son model Audi marka aracıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.08.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 15:19
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Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor
Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor

Emre Belözoğlu, Etiler'de bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup sohbet etti. Çıkışta Fenerbahçe maskesi ile objektiflere poz veren 39 yaşındaki eski futbolcunun 3 milyon TL değerindeki Audi RS6 marka aracı dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor
Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor

Otomobil tutkunu olduğu bilinen Belözoğlu'nun garajında; 3 milyon TL değerinde Mercedes G63 marka bir cipi, 4 milyon TL değerinde Bmw M8 marka spor aracı ve 1 milyon TL değerinde Bmw X5 marka bir cipi daha bulunuyor.

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Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor
Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor

Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde de Acun Ilıcalı ile birlikte Etiler'de bir restorandan çıkarken görüntülendi.

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Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor
Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor

Mekan çıkışında acelesi olduğunu söyleyen ikili, Belözoğlu'nun yaklaşık 4 milyon liralık son model BMW'sine binip uzaklaştı.

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Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor
Emre Belözoğlu’nun arabasıyla ilgi odağı oldu! Garajında servet yatıyor

Belözoğlu'nun servet değerindeki aracı ilgi odağı olurken araç hakkında 'yer uçağı' yorumları yapıldı.