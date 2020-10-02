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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’tan skandal açıklamalar! Aysun Kayacı…

Olaylı şekilde ayrılan ve boşanma davaları hala süren Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında sular durulmadı. Emre Aşık'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından konuşan Yağmur Aşık, skandal açıklamalara imza attı. Emre Aşık'ın eski sevgilisi Aysun Kayacı'yı dövdüğünü söyleyen Aşık'ın anlattıkları sonrası, sosyal medya kullanıcıları tarafından konuyla ilgili "Rezillik", "Bu rezillik artık sınırları aştı" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 02.10.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 11:37
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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’tan skandal açıklamalar! Aysun Kayacı…

Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç arasında sular durulmadı. Kendisini cezaevi firarisi Erdi Sungur'la öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne süren Aşık, şikâyetçi olmuştu. Sarnıç ise iddiaları kabul etmemişti. Yaşanan olaylardan sonra basın açıklaması yapan Aşık'ın ardından Sarnıç da sessiz kalmadı.

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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’tan skandal açıklamalar! Aysun Kayacı…

Önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yağmur Sarnıç, ardından Uçankuş TV'de yayınlanan "Hayatın İçinden" programına katıldı. Emre Aşık'ın "Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Kumpası maalesef göremedim. Etrafımda uyaranlar, ailem, arkadaşlarımın beni defalarca uyarmasına rağmen onları dinlemedim, hata yaptım" sözleri ön plana çıkmıştı.

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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’tan skandal açıklamalar! Aysun Kayacı…

Instagram hesabından açıklama yapan Yağmur Sarnıç, "İstediğiniz kadar iftira atın umurumda değil. Sırf bazı konuları ayyuka çıkartmayayım diye yapıyorsunuz ama bilenler zaten biliyor. Erdi denilen şahısla birlikte hareket ettiğiniz ortada" dedi.

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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’tan skandal açıklamalar! Aysun Kayacı…

Emre Aşık'ın cinsel tercihinin farklı olduğunu iddia eden Yağmur Sarnıç, yaptığı açıklamada bu durumu öğrendiğinde 45 kiloya düştüğünü söyledi. Sarnıç sözlerine şöyle devam etti: "Ben Emre'nin durumunu ilk öğrendiğimde mesaj attım. Keşke ben bunu öğrenmeseydim de ölseydim dedim. 45 kiloya düştüm. İnsanlar beni arayarak neler anlattı..."

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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’tan skandal açıklamalar! Aysun Kayacı…

Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur'un kendisine yalan ifade verdirdiğini söyledi. Sarnıç, "Bana bir tanıdık arayıp 'Hakkında yakalanma emri çıktı' deyince panikledim. Neden yakalanma emri olduğunu bilmediğim için Erdi'yle kaçtım ve yakalandım. Bana o sırada 'Hamileyim de, imam nikâhımız var diye ifade ver, yoksa döverler' dedi. O yüzden ifademde ilk başta yalan söyledim" dedi.