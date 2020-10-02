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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’tan skandal açıklamalar! Aysun Kayacı…
Olaylı şekilde ayrılan ve boşanma davaları hala süren Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında sular durulmadı. Emre Aşık'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından konuşan Yağmur Aşık, skandal açıklamalara imza attı. Emre Aşık'ın eski sevgilisi Aysun Kayacı'yı dövdüğünü söyleyen Aşık'ın anlattıkları sonrası, sosyal medya kullanıcıları tarafından konuyla ilgili "Rezillik", "Bu rezillik artık sınırları aştı" yorumları yapıldı.
Giriş Tarihi: 02.10.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 11:37
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