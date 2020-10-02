Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık’tan skandal açıklamalar! Aysun Kayacı…

Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur'un kendisine yalan ifade verdirdiğini söyledi. Sarnıç, "Bana bir tanıdık arayıp 'Hakkında yakalanma emri çıktı' deyince panikledim. Neden yakalanma emri olduğunu bilmediğim için Erdi'yle kaçtım ve yakalandım. Bana o sırada 'Hamileyim de, imam nikâhımız var diye ifade ver, yoksa döverler' dedi. O yüzden ifademde ilk başta yalan söyledim" dedi.

